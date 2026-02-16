ستھرا پنجاب پروگرام کے اہلکاروں نے اقدامات پر پانی پھیر دیا
خوشاب(نمائندہ دُنیا)خوشاب شہری اتحاد کے بانی راہنما ممتاز مائینز اونر چوہدری عبدالمنان خان نے کہا ہے کہ جڑواں شہروں خوشاب اور جوہر آباد میں سیوریج لائینوں کی بندش کے سبب ابلنے والے گٹروں نے صحت و صفائی کے حوالے اٹھائے جانیوالے ستھرا پنجاب پروگرام کے اہلکاروں نے اقدامات پر پانی پھیر دیا ، دونوں شہروں میں جا بجا سڑکوں چوکوں اور چوراہوں پر گندے اور بد بودار پانی کے جوہڑ آمدو رفت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ، میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کا سٹاف دن رات صحت و صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کیلئے سرگرم عمل ہے لیکن سیوریج لائینوں کی بندش کے باعث دونوں جڑوان شہروں میں ابلنے والے گٹر گلیوں چوکوں اور چوراہوں میں غلاظت بکھیر رہے ہیں۔ یہ تمام صورتحال بلدیاتی اداروں کی ناہلی کے سبب پیدا ہو ئی ، انہوں نے کہا کہ ستھرا پنجاب صر ف اسے صورت کامیاب ہو گیا ہے جبکہ بلدیاتی ادارے ان کے ساتھ تعاون کریں اور سیوریج کی بند لاینیں کھلوانے کیلئے اپنے وسائل استعمال کریں، اگر یہ صورتحال بر قرار رہی تو صاف ستھرا پنجاب کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو گا ۔