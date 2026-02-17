صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا کے اعزاز میں ایک پروقار الوداعی تقریب

  • سرگودھا
اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا کے اعزاز میں ایک پروقار الوداعی تقریب

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا کے اعزاز میں ایک پروقار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب کے دوران افسران اور عملے نے اسسٹنٹ کمشنر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔

اس موقع پر کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر نے دورانِ تعیناتی اپنے فرائض نہایت ذمہ داری، محنت اور دیانتداری سے انجام دیے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ انہوں نے نئے عہدے پر تعیناتی پر مبارکباد دیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ اپنی نئی ذمہ داریوں میں بھی اسی جذبے کے ساتھ خدمات انجام دیں گی۔تقریب کے اختتام پر انہیں یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اے ڈی سی جی کی زیر صدارت ویمن پروٹیکشن کمیٹی کا اجلاس

مستحق خاندانوں میں رمضان نگہبان کارڈز کی تقسیم جاری

رمضان میں گرانفروشوں کیخلاف سخت کریک ڈاؤن ہوگا:ڈپٹی کمشنر

ڈپٹی کمشنر ٹو بہ کاڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ

ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر کا علی الصبح سبزی و فروٹ منڈی کا دورہ

ٹریفک پولیس کا رمضان المبارک بارے جامع پلان جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس