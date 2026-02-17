اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا کے اعزاز میں ایک پروقار الوداعی تقریب
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا کے اعزاز میں ایک پروقار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب کے دوران افسران اور عملے نے اسسٹنٹ کمشنر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔
اس موقع پر کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر نے دورانِ تعیناتی اپنے فرائض نہایت ذمہ داری، محنت اور دیانتداری سے انجام دیے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ انہوں نے نئے عہدے پر تعیناتی پر مبارکباد دیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ اپنی نئی ذمہ داریوں میں بھی اسی جذبے کے ساتھ خدمات انجام دیں گی۔تقریب کے اختتام پر انہیں یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی۔