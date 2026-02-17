صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کو کامیابی پر مبارکباد

  • سرگودھا
سرگودھا پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کو کامیابی پر مبارکباد

پھلروان(نامہ نگار) پھلروان پریس کلب کی سرگودھا پریس کلب کے جملہ نو منتخب عہدیداران کو انکی کامیابی پر مبارکباد۔

صدر پھلروان پریس کلب اختر محمود، جنرل سیکرٹری کنور یامین اختر، ارکان کلب رانا ارسلان شوکت، امجد جاوید، صاحبزادہ ساجد الرحمان انصاری و دیگر نے پریس کلب سرگودھا کے نو منتخب صدر عبدالحنان چوہدری، جنرل سیکرٹری ملک محمد کامران، سینئر نائب صدر ذوالفقار ہاشمی، انفارمیشن سیکرٹری اسجد منیر چوہدری، جوائنٹ سیکرٹری عمران گورائیہ و ارکان مجلس عاملہ عبدالوہاب، نعیم فیصل، میاں محسن و دیگر عہدیداروں کو مبارکباد دیتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ وہ جملہ صحافیوں کے حقوق بالخصوص سرگودھا کی جملہ تحصیلوں سمیت علاقائی صحافیوں کی فلاح و بہبود کیلئے عملی طور پر کوشاں اور انکو درپیش مسائل کے حل کیلئے اپناکردار ادا کریں گے ۔

 

