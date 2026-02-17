صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارٹی ایک کرپشن زدہ جماعت ،عنایت اللہ خان

  • سرگودھا
موچھ (نمائندہ دنیا)جماعت اسلامی کے سینئر ضلعی راہنما ڈاکٹر طارق عنایت اللہ خان نے تحریری بیان میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک کرپشن زدہ جماعت ہے بلاول بھٹو زرداری کے وزیراعظم بننے سے پاکستان میں کرکٹ عناصر چھا جائیں گے۔

` سندھ میں پچھلے 15 سال سے صوبہ سندھ کو ویرانہ اور کراچی جیسے عالمی شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے جماعت اسلامی کراچی میں اس کے کرپشن کے خلاف جہدوجہد کر رہی ہے اگر بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے وزیراعظم بنے تو جماعت اسلامی کو ملک بھر انکی کرپشن کے خلاف جنگ لڑنی پڑی گی اس لیے پاکستان کی مقتدرہ ملک کو صاف شفاف قیادت دے جو محب وطن ہو۔

 

