صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا سالانہ چیرٹی پروگرام

  • سرگودھا
غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا سالانہ چیرٹی پروگرام

داؤدخیل(نماندہ دنیا)غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا سالانہ چیرٹی پروگرام میانوالی میں نہایت وقار اور کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ میانوالی کی علمی ادبی سیاسی اور سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ تمام مکاتب فکر کے معززین نے شرکت کی۔ اس بامقصد تقریب میں معروف شاعر و مصنف ڈاکٹر طاہر شہیر کی موجودگی نے محفل کو چار چاند لگا دیے ۔

پروگرام کے میزبان عمیر خان سوزکی جانی موٹرزاور ملک محمد اویس نے شرکاء کو خوش امدیدکہااور محمد اسلم خان نے فاؤنڈیشن کے تعلیمی مشن، کامیابیوں اور مستقبل کے اہداف پر جامع گفتگو کی۔یہ پروگرام محروم اور مستحق بچوں کے لیے معیاری تعلیم کے سفر کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کی عملی تصویر تھا۔ ملک محمد اویس نے تمام معزز مہمانوں، مخیر حضرات اور شرکائے تقریب کا شکر یہ ادا کیا جن کی بدولت یہ مشن آگے بڑھ رہا ہے ۔فرق صرف تعلیم سے ہے آئیں مل کر علم کی روشنی ہر بچے تک پہنچائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس