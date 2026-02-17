غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا سالانہ چیرٹی پروگرام
داؤدخیل(نماندہ دنیا)غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا سالانہ چیرٹی پروگرام میانوالی میں نہایت وقار اور کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ میانوالی کی علمی ادبی سیاسی اور سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ تمام مکاتب فکر کے معززین نے شرکت کی۔ اس بامقصد تقریب میں معروف شاعر و مصنف ڈاکٹر طاہر شہیر کی موجودگی نے محفل کو چار چاند لگا دیے ۔
پروگرام کے میزبان عمیر خان سوزکی جانی موٹرزاور ملک محمد اویس نے شرکاء کو خوش امدیدکہااور محمد اسلم خان نے فاؤنڈیشن کے تعلیمی مشن، کامیابیوں اور مستقبل کے اہداف پر جامع گفتگو کی۔یہ پروگرام محروم اور مستحق بچوں کے لیے معیاری تعلیم کے سفر کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کی عملی تصویر تھا۔ ملک محمد اویس نے تمام معزز مہمانوں، مخیر حضرات اور شرکائے تقریب کا شکر یہ ادا کیا جن کی بدولت یہ مشن آگے بڑھ رہا ہے ۔فرق صرف تعلیم سے ہے آئیں مل کر علم کی روشنی ہر بچے تک پہنچائیں۔