صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حمزہ ارشد نے مسٹر پنجاب کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا

  • سرگودھا
حمزہ ارشد نے مسٹر پنجاب کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا

46اڈا (نمائندہ دنیا)حمزہ ارشد نے مسٹر پنجاب کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔سرگودھا آرٹ کونسل میں آیان فٹنس جم کے زیرِ اہتمام منعقد ہونے والے باڈی بلڈنگ مقابلہ جات میں چک نمبر 111 جنوبی کے نوجوان باڈی بلڈر حمزہ ارشد نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گولڈ میڈل، ٹرافی اور ٹائٹل شیلڈ جیت کر مسٹر پنجاب کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔

مقابلہ جات میں پنجاب بھر سے باڈی بلڈرز اور مین فزیک کھلاڑیوں نے حصہ لیا، تاہم حمزہ ارشد نے بہترین فزیک اور پرفارمنس کے باعث پہلی پوزیشن حاصل کر کے اپنے علاقے کا نام روشن کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس