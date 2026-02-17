حمزہ ارشد نے مسٹر پنجاب کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا
46اڈا (نمائندہ دنیا)حمزہ ارشد نے مسٹر پنجاب کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔سرگودھا آرٹ کونسل میں آیان فٹنس جم کے زیرِ اہتمام منعقد ہونے والے باڈی بلڈنگ مقابلہ جات میں چک نمبر 111 جنوبی کے نوجوان باڈی بلڈر حمزہ ارشد نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گولڈ میڈل، ٹرافی اور ٹائٹل شیلڈ جیت کر مسٹر پنجاب کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔
مقابلہ جات میں پنجاب بھر سے باڈی بلڈرز اور مین فزیک کھلاڑیوں نے حصہ لیا، تاہم حمزہ ارشد نے بہترین فزیک اور پرفارمنس کے باعث پہلی پوزیشن حاصل کر کے اپنے علاقے کا نام روشن کر دیا۔