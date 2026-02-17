صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
بھلوال(نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر بھلوال کا رمضان نگہبان کارڈ ایکٹیویشن سنٹر کا دورہ ۔اسسٹنٹ کمشنر بھلوال نے رمضان نگہبان کارڈ ایکٹیویشن سنٹر کا دورہ کیا۔ معائنے کے دوران سنٹر مکمل طور پر فعال پایا گیا۔

اور عملہ اپنی ذمہ داریاں سرانجام دیتا ہوا موجود تھا۔اسسٹنٹ کمشنر نے شہریوں کے لیے رہنمائی ڈیسک اور نظم و ضبط کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ کارڈ ایکٹیویشن کا عمل شفاف، تیز اور سہل بنایا جائے تاکہمستحق افراد کو بروقت سہولت فراہم کی جاسکے ۔

 

