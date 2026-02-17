انجمن تاجران کی صحافیوں کے اعزاز میں ٹی پارٹی
فاروقہ،سرگودھا (نمائندہ خصوصی )انجمن تاجران نے مقامی تاجروں اور صحافیوں کے اعزاز میں ٹی پارٹی دی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر انجمن تاجران ملک عطااﷲ نے کہا کہ ہم نے جو چوکیدارہ نظام ،اور مین روڈ پر سٹریٹ لائٹ اور کیمرے لگائے ہیں وہ شہر کے غیور شہریوں اور تاجروں کے تعاون کے بغیر ناممکن تھے انھوں نے کہا کہ شہر کے مخیر حضرات نے شہر کو محفوظ بنانے کے لئے ہر ممکن مالی تعاون کیا ہم انکے تعاون کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ۔
انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری حافظ عمر فاروق نے کہا کہ عوام نے تاجروں کے تحفظ اور شہر کی بھلائی کے لئے ہر ممکن تعاون کیا جسکی مثال نہیں ملتی انھوں نے رہنمائی کرنے پر مقامی صحافیوں کا شکریہ ادا کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ وہ آئندہ بھی راہنمائی کرتے رہیں گے ۔