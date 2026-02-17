صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماڈل مڈل سکول میں سالانہ رزلٹ تقریب کا اہتمام

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)نواحی علاقے چک 74 جنوبی میں واقع ہیون روز ماڈل مڈل سکول میں سالانہ رزلٹ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں طلبہ نے ملی نغموں، تقاریر اور مختلف رنگا رنگ پروگرام پیش کر کے حاضرین کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائے اور خوب داد سمیٹی۔

تقریب کے مہمانِ خصوصی کوآرڈینیٹر ممبر صوبائی اسمبلی میاں اکرام الحق میاں شہباز احمد تھے ، جنہوں نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ میں انعامات اور اسناد تقسیم کیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہمانانِ خصوصی نے کہا کہ تعلیم ہی کامیابی کی کنجی ہے اور طلبہ کو چاہیے کہ وہ محنت اور لگن سے اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھیں۔

 

