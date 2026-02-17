صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

داؤدخیل تھانہ میں جرائم کے خلاف مہم کا آغاز کرنا خوش آئند ،ڈی پی او میانوالی

  • سرگودھا
داؤدخیل(نماندہ دنیا)ڈی پی او میانوالی رائے محمد اجمل کا داؤدخیل تھانہ میں جرائم کے خلاف مہم کا آغاز کرنا خوش آئند ہے ایسی مہم سے جرائم پیشہ افراد خوف سے علاقہ چھوڑ دیں گے یا جرائم ہم ڈی پی او میانوالی رائے محمد اجمل اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جہنوں نے جرائم کے خاتمے کے لیے امن کا علم بلند کیا ہے۔

 ان خیالات کا اظہار سماجی ورکر و ضلعی صدر کھاد ڈیلر ایسوسی ایشن رطاس خان کھاد ڈیلر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ تھانہ داود خیل کو جرائم سے پاک کرنے کیلئے ڈی پی او میانوالی محمد اجمل نے سپیشل ٹاسک فورس ٹیم تعینات کردی ہے ۔جس کے پاس دو ایلیٹ کی ٹیم اور بہت سی پولیس فورس اور گاڑیاں ہیں ڈی ایس پی سرکل داؤدخیل اسد عباس خان کی نگرانی میں ٹیم نے مہم کا آغاز کر دیا ہے ۔

 

