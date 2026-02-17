شوہر کے مظالم کا شکار خاتون انصاف اور تحفظ کیلئے تھانے پہنچ گئی
ٍسرگودھا(سٹاف رپورٹر) شوہر کے مظالم کا شکار خاتون انصاف اور تحفظ کیلئے تھانے پہنچ گئی، لکسیاں کے علاقے بریانہ کی رہائشی ثمینہ بی بی نے پولیس کو بتایا کہ 9سال قبل اس کی شادی خضر حیات سے ہوئی اور وہ تین کمسن بچوں کی ماں ہے۔
اسکا شوہر آئے روز مارتا پیٹتا ہے اور بچوں کا خرچہ بھی نہیں دیتا،جبکہ اس نے ایک دوسری خاتون سے ناجائز تعلقات استوار کر رکھے ہیں جس کے کہنے پر وہ مجھے تشدد کا نشانہ بناتا ہے ، پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔