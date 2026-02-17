پٹرول مہنگا کرنے سے مہنگا ئی کا ایک طوفا ن آئے گا ،مرزافضل ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س اینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن نے کہا ہے کہ پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ مہنگا ئی کا ایک طوفا ن لا نے کا با عث بنے گا پہلے ہی پاکستا ن میں پٹرو لیم مصنوعات کے نرخ بہت ز یا د ہ ہیں۔
پٹرو لیم مصنوعات کے نرخ بڑھا نے سے ٹرانسپور ٹ کے کرا ئے بڑھیں گے جس کے منفی اثرا ت صنعت وتجا ر ت سمیت تمام شعبہ جا ت پر مر تب ہو ں گے ضرورت ا س امر کی ہے کہ حکو مت پٹرولیم مصنوعات کے نرخ بڑھا نے کی بجا ئے ا ن کے نرخوں میں کمی کر کے تمام شعبہ جا ت کو ریلیف دیں۔