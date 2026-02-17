صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صد ر کو عمران خا ن کی صحت کا مذا ق ا ڑا نا ز یب نہیں د یتا ندیم اکرم چیمہ

  • سرگودھا
صد ر کو عمران خا ن کی صحت کا مذا ق ا ڑا نا ز یب نہیں د یتا ندیم اکرم چیمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہاہے کہ صد ر زر دا ر ی با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن کی صحت کا مذا ق ا ڑا نا انہیں ز یب نہیں د یتا عمران خا ن کی بیما ر ی کے با و جو د آ ج جیل میں ا ن سے نا مناسب ر و یہ ا ختیا ر کیا جا ر ہا ہے

 عمران کی آنکھ سے متعلق ر پور ٹ سپریم کور ٹ میں جمع ہو ئے 5ر و ز گزر نے کے با و جو د باضابطہ طور پر علا ج معالجہ شروع نہ ہو نا بھی حیرا ن کن ہے ا س دانستہ تاخیر کا مقصد ا ن کی بینا ئی کو زیا د ہ سے ز یا د ہ نقصا ن پہنچا نا ہے پاکستا ن تحریک انصاف سا بق و ز یر اعظم عمران خا ن کے علاج معالجہ کے بنیا د ی حق کو حکومتی سطح پر چھیننے کے خلا ف اپنی آوا ز ا ٹھا تی ر ہے گی کیونکہ کسی بھی سیاسی اثیر کا علاج معالجہ ا س کا بنیا د ی حق ہے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس