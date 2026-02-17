صد ر کو عمران خا ن کی صحت کا مذا ق ا ڑا نا ز یب نہیں د یتا ندیم اکرم چیمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہاہے کہ صد ر زر دا ر ی با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن کی صحت کا مذا ق ا ڑا نا انہیں ز یب نہیں د یتا عمران خا ن کی بیما ر ی کے با و جو د آ ج جیل میں ا ن سے نا مناسب ر و یہ ا ختیا ر کیا جا ر ہا ہے
عمران کی آنکھ سے متعلق ر پور ٹ سپریم کور ٹ میں جمع ہو ئے 5ر و ز گزر نے کے با و جو د باضابطہ طور پر علا ج معالجہ شروع نہ ہو نا بھی حیرا ن کن ہے ا س دانستہ تاخیر کا مقصد ا ن کی بینا ئی کو زیا د ہ سے ز یا د ہ نقصا ن پہنچا نا ہے پاکستا ن تحریک انصاف سا بق و ز یر اعظم عمران خا ن کے علاج معالجہ کے بنیا د ی حق کو حکومتی سطح پر چھیننے کے خلا ف اپنی آوا ز ا ٹھا تی ر ہے گی کیونکہ کسی بھی سیاسی اثیر کا علاج معالجہ ا س کا بنیا د ی حق ہے