دنیا بھر کے سرما یہ کاروں نے پاکستان کا رخ کر لیا ، زاہد ججہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی رہنماء مسلم لیگ ن زاہد ججہ نے کہاہے کہ وز یر اعظم میاں شہبازشریف کی مثبت پالیسیوں سے دنیا بھر کے سرما یہ کاروں نے پاکستان کا رخ کر لیا ہے۔

 چین ترکی اور دیگر ممالک کی پا کستا ن میں سرمایہ کا ر ی سے پاکستا ن میں لو گو ں کو روزگا ر کے مواقعے میسر آ ئیں گے اور پاکستا ن معاشی طور پر ایک بڑ ی قوت کے طور پر سامنے آ ئے گا وز یر اعظم میاں شہبازشر یف کے جرات مندا نہ فیصلے اور حکمت عملی کی بد و لت پاکستا نی معیشت تیزی سے مستحکم ہو رہی ہے۔

 

