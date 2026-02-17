رمضا ن المبا ر ک ا نمو ل نعمت ر حمتوں بر کتوں کا مہینہ،قاری عبدالوحید
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مذہبی رہنماء قاری عبدالوحید نے کہا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے رمضا ن المبا ر ک ا نمو ل نعمت ر حمتوں بر کتوں کا مہینہ اور بخشش کا خزینہ ہے ا س نیکیوں کے موسم بہا ر میں اﷲ پا ک کی طرف سے نیکی کا اجر 70در جے تک بڑھا یا دیا جا تا ہے۔
شیاطین قید کر دیئے جاتے ہیں اور لو گو ں میں نیک اعما ل کی جا نب ر غبت بڑھ جا تی ہیں یہ مہینہ اہل ایما ن کیلئے جنت کی نو ید ہے وہاں خطا کا ر وں کے لیے اپنے گنا ہ بخشوا نے کا ذریعہ بھی ہے ا س مبا ر ک مہینہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم ا س سے بھر پور فا ئد ہ اٹھا ئیں رمضا ن المبا ر ک کے ر و ز ے رکھیں ترا ویح پڑھیں اور ز یا د ہ سے ز یا د ہ تلا و ت اور نیکیاں کریں