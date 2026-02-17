ٹیکسز کی شرح بھی ہر حا لت میں کم کر نا ہو ں گی، محمد شفیق ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ معیشت مستحکم اور ا قتصا د ی گر و تھ حاصل کر نے کیلئے ملکی و غیر ملکی سرمایہ کا ر ی نا گز یر ہے۔
ا س سلسلہ میں حکو مت کو ایسی معاشی پالیسیاں بنا نا ہو ں گی جس سے ملکی و غیر ملکی سرمایہ کا ر پاکستان میں سرمایہ کا ر ی کریں ملک میں معاشی استحکا م کیلئے سیاسی استحکا م بہت ضرور ی ہے ا س کے ساتھ ساتھ سرمایہ کا رو ں کو مرا عات بھی دینا ہو ں گی بجلی گیس پٹرو لیم مصنوعات کے نرخ کم کر نے ہو ں گے اور ٹیکسز کی شرح بھی ہر حا لت میں کم کر نا ہو ں گی۔