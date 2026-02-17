کندیاں میں سیوریج لائنیں بند ہونے سے شہری مشکل کاشکار
کندیاں میں سیوریج لائنیں بند ہونے سے شہری مشکل کاشکارنکاسیٔ آب کا نظام درہم برہم ،گندا پانی گلیوں اور سڑکوں پر جمع ہو رہا
کندیاں(نمائندہ نیا )کندیاں میں سیوریج کا سنگین مسئلہ، شہری پریشان تفصیلات کے مطابق کندیاں شہر میں جگہ جگہ سیوریج لائنیں بند ہونے سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ گلی آراں والی، محلہ چھدرو خیل اور محلہ کلیارنوالہ سمیت متعدد علاقوں میں نکاسیٔ آب کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے جس کے باعث گندا پانی گلیوں اور سڑکوں پر جمع ہو رہا ہے مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ محکمہ کو بارہا شکایات درج کروائی جا چکی ہیں تاہم صفائی عملہ ٹس سے مس نہیں ہو رہاشہریوں کے مطابق ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کام کو ٹال دیا جاتا ہے جبکہ فون کالز تک ریسیو نہیں کی جاتیں جس سے عوامی شکایات ہوا میں اڑا دی جاتی ہیں۔اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ گندا پانی کھڑا رہنے سے بدبو اور تعفن پھیل رہا ہے اور وبائی امراض کا خدشہ بھی بڑھتا جا رہا ہے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور سیوریج نظام کی ہنگامی بنیادوں پر صفائی کرانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عوام کو اس اذیت ناک صورتحال سے نجات دلائی جا سکے۔