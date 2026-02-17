صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان سے قبل اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ

  • سرگودھا
سیب اور کنو کی قیمت میں سو فیصد سے بھی اضافہ ہو چکا، آلو بھی مہنگے رمضان میں دو دن باقی ہیں قیمتیں آسمان پر ہیں ماہ رمضان میں کیا ، شہری

فاروقہ ،سرگودھا (نمائندہ خصوصی ) رمضان سے قبل اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا تحصیل انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی ۔رمضان کی آمد سے قبل ہی فروٹ ،سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا سیب اور کنو کی قیمت میں سو فیصد سے بھی اضافہ ہو چکا ہے جبکہ آلو اور پیاز کی قیمت سردست قوت خرید میں ہے فروٹ کی قیمتوں میں اضافہ سے مریضوں اور انکے لواحقین کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے شہری حلقوں کے مطابق ماہ رمضان میں دو دن باقی ہیں قیمتیں آسمان پر ہیں ماہ رمضان میں کیا ہو گا جبکہ تحصیل انتظامیہ نے تا حال کوئی کارکردگی نہیں دکھائی۔

 

