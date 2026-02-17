کالاباغ کی دو برادریوں اندالی خیل اوراحمد خیل میں صلح
دو برادریوں کے درمیان تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے فساد کا خطرہ پیداہو گیا اللہ کے نزدیک دو بھائیوں کے درمیان صلح کروانا پسندیدہ عمل ،شعیب خان
کالاباغ ( نمائندہ دنیا) کالاباغ کی دو برادریوں اندالی خیل اوراحمد خیل برادری کے درمیان تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے بہت بڑے فساد کا خطرہ پیداہو گیا ۔ممکن تھا کہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا جس پر میانوالی کی معروف سماجی شخصیت و ماہر تعلیم شعیب خان آ ف موچھ ، ایس ایچ او تھانہ کالاباغ عبدالرؤف خان ،قمرخان ملنگ اور رفیق عباس پراچہ نے اندالی خیل برداری اور احمدخیل برادری کے درمیان تنازعہ کو ختم کرواکر دونوں برادریوں کے مابین صلح کرادی اور آئندہ انہیں بھائی چارے ، رواداری اور امن کے ساتھ رہنے کی تلقین کی۔
اس موقع پر شعیب خان نے صلح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ جہاں کہیں بھی دو مسلمان بھائیوں کے درمیان ناراضگی یا اختلاف دیکھیں، وہاں صلح صفائی کو فروغ دیں، کیونکہ اسلام ہمیں باہمی اتحاد، امن اور مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کا واضح حکم دیتا ہے ۔اللہ پاک کے نزدیک دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروانا ایک پسندیدہ ترین عمل ہے اللہ تعالیٰ دونوں برادریوں کوآپس میں محبت، اتفاق اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے ۔دونوں برادریوں نے شعیب خان آف موچھ ,ایس ایچ او تھانہ کالاباغ عبدالرؤف خان، قمر خان آف موچھ اور رفیق عباس