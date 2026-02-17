مقرر نرخوں پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر عملدرآمد کرایا جائے گا
مقرر نرخوں پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر عملدرآمد کرایا جائے گاباقاعدہ نگرانی کریں ، سرکاری نرخ نمایاں آویزاں کروائیں ،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل
بھکر( ڈسٹرکت رپورٹر )ماہ رمضان المبارک کی آمد کے پیشِ نظر عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی کی ہدایات کی روشنی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ارشد وٹو کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ای اے ڈی اے اولیا وکیل، سیکریٹری مارکیٹ کمیٹی ملک عبد اﷲ، انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری عاشق حسین کھوکھر اور دیگر تاجر نمائندگان نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران انجمن تاجران کی مشاورت سے مختلف اشیائے خوردونوش کے نرخوں میں رد و بدل کیا گیا جس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے واضح کیا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مقرر کردہ نرخوں پر زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت سختی سے عملدرآمد کرایا جائے گا۔
ناجائز منافع خوری ذخیرہ اندوزی اور زائد نرخ وصول کرنے والے عناصر کے خلاف پرائس کنٹرول مجسٹریٹس بلاامتیاز قانونی کارروائی عمل میں لائیں گے ۔انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ ماہ رمضان المبارک میں اشیائے ضروریہ کی وافر اور سستے داموں دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے تاکہ شہریوں کو حقیقی معنوں میں ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ہدایت کی کہ وہ فیلڈ میں متحرک رہیں، باقاعدہ نگرانی کریں اور سرکاری نرخناموں کو نمایاں مقامات پر آویزاں کروائیں تاکہ صارفین کو سرکاری نرخوں سے مکمل آگاہی حاصل ہو سکے ۔اجلاس کے اختتام پر انجمنِ تاجران کے نمائندگان نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے عوام کو مارکیٹ ریلیف فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا#