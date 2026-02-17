صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

داؤدخیل کچہ کی سینکڑوں ایکڑ اراضی نہری پانی کو ترس رہی

داؤدخیل کچہ کی سینکڑوں ایکڑ اراضی نہری پانی کو ترس رہی

داؤدخیل کچہ کی سینکڑوں ایکڑ اراضی نہری پانی کو ترس رہی دوسرا پائی خیل مائینرز لیکن افسوس کہ انہیں فلڈ سیزن نالے میں شمار کر دیا گیا

داؤدخیل(نماندہ دنیا)ایشیاء کی سب سے بڑی نہر تھل داؤدخیل کی مینوں کا سینہ چیر کر نکلتی ہے اور داؤدخیل کچہ کی سینکڑوں ایکڑ اراضی نہری پانی کو ترس رہی ہے داؤدخیل پل دس ہزار کے مقام سے دو مائینرز نکالے گئے ایک بخارہ مائینرز۔دوسرا پائی خیل مائینرز لیکن افسوس کہ انہیں فلڈ سیزن نالے میں شمار کر دیا گیا صرف تین ماہ جولائی اگست ستمبر کے مہینوں میں ان راجباہوں میں پانی چھوڑا جاتا ہے جو صرف کچھ ایکڑ اراضی کو سیراب کرتے ہیں عین گندم کی بوائی میں نہر تھل سے نکلنے والے نالوں کو بند کر دیا جاتا ہے دریائے سندھ سے نہر تھل نکلنے کے بعد تقریبا 60سالوں سے ان مائینرز بخارہ۔پائی خیل میں پانی مسلسل چلتا رہا ہے اور داؤدخیل کچہ کی سینکڑوں اراضی سیراب ہوتی رہی پچھلے دو سال سے ان دونوں راجباہوں کو بند کر دیا اور صرف فلڈ سیزن میں پانی چھوڑا جا رہا ہے جبکہ گندم کی سیزن میں پانی بند کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے غریب کسان سینکڑوں کنال پر گندم کاشت نہیں کر سکتے مہنگائی کے دور میں مہنگی کھادیں۔ اہلیان داؤدخیل نے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے داؤدخیل مائینرز بخارہ۔پائی خیل کو سالانہ کر کے داؤدخیل کی سینکڑوں ایکڑ اراضی کو بنجر ہونے سے بچائیں۔۔

 

