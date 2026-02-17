رمضان میں پٹرول مصنوعات مہنگی کرنے پر شہری سراپا احتجاج
رمضان میں پٹرول مصنوعات مہنگی کرنے پر شہری سراپا احتجاج اضافہ کے بعد مہنگائی کی آنے والی نئی لہر نے گھریلو بجٹ کو بری طرح متاثر کردیگی
کندیاں(نمائندہ دنیا)رمضان کے مقدس ماہ سے قبل پیٹرولیم مصنوعات مہنگی، کندیاں میں شہری سراپا احتجاج تفصیلات کے مطابق رمضان المبارک سے چند روز قبل حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے سرکاری اعلان کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 32 پیسے اضافہ کیا گیا ہے۔اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 258 روپے 17 پیسے فی لیٹر جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل 275 روپے 70 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے قیمتوں میں اس اضافے کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا ہے۔کندیاں کے شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ رمضان سے قبل پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کے بعد مہنگائی کی آنے والی نئی لہر نے گھریلو بجٹ کو بری طرح متاثر کیا ہے ٹرانسپورٹ کرایوں اور اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔