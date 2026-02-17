ہماری غلطیاں اور کوتا ہیں بتانا وکلاء کے فرائض میں شامل ،مختار بھرت
بھلوال(نمائندہ دنیا)وفاقی وزیر مملکت برائے صحت ڈاکٹر مختار بھرت نے کہا ہے ہماری غلطیاں اور کوتا ہیں بتانا وکلاء کے فرائض میں شامل ہے ۔ اور انکی نشان دہی پر اپنی اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے ۔ پاکستان کا قانون اس قابل نہیں کہ عام آدمی کو انصاف مل سکے ۔ ہمیں اور وکلاء کو اس میں بہتری کے لئے مل کر جد و جہد کرنا ہوگی۔ اس موقع پر، ممبر صوبائی اسمبلی منصور اعظم سندھو ممبر پنجاب بار کونسل میاں عبد القدیر جالب صدر بار مہر سرور ہرل جنرل سیکرٹری سید مکرم شیرازی سابق صدر بار سجاد حید روڑائچ اور وکلاء ودیگر رہنما بھی موجود تھے ۔ انہوں نے کہا کہ قانون میں ایسی ترامیم ہونی چاہئیں جن ہے عوام کی مشکلات بڑھنے کی بجائے کم ہوں جھوٹی ایف آئی آر اور جھوٹی درخواست بازی کلچر کے خاتمہ کے لئے بھی وکلاء کو آگے آنا چاہئے ۔
انہوں نے کہا کہ ہم سیاست اقتدارپاکستان کی بہتری کیلئے وکلاء کے ساتھ مل کر جد و جہد کرنا ہوگی: وکلاء برادری بھلوال کو ضلع بنانے اور ماڈل شہر بنانے کے لئے بھر پور کوشش کر رہے ہیں کے لئے نہیں کرتے ، سدا بادشاہی صرف اﷲ کی ہے ۔ لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کی تربیت اور نصیحت کے مطابق عوام کی خدمت کو عبادت اور فرض جانتے ہوئے ہر قدم اٹھایا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کسی کی بڑی سے بڑی خدمت یہ ہے کہ کسی کا اس کے دکھ میں ساتھ دیا جائے اور آپ کی بڑی سے بڑی کوشش یہ ہونی چائے کہ عوام کے لئے امید کا وہ سہارا نہیں جو انکے لئے نو ید سحر و۔ انہوں نے کہا کہ ایم پی اے منصور اعظم سندھو اور ہم بھلوال کو ضلع بنانے کے لئے بھر پور کوشش کر رہے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ بھلوال کو ماڈل بنایا جائے جسکے لئے بڑی رقم حاصل کی ہے ۔ اس موقع پر صدر بار مہر سرور ہول نے بھلوال کو ضلع بنانے سمیت دیگر مطالبات پیش کئے جنہیں اراکین اسمبلی نے پورا کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ تقریب سے ایم پی اے منصور اعظم سندھو اور دیگر مقررین نے بی اے منصور اعظم سندھو اور دیگر ترین نے بھی خطاب کیا۔۔