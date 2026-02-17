صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوچھے ہتھکنڈوں سے حوصلے پست نہیں ہو سکتے ، امین اللہ خان

  • سرگودھا
اوچھے ہتھکنڈوں سے حوصلے پست نہیں ہو سکتے ، امین اللہ خان

حکومت کی جانب سے سکیو رٹی کے دعوے بھی ناکام، بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی عوام پر ٹیکسوں کے ڈرون حملے کر کے عوام کو تباہ کر رہے ہیں ، رکن پنجاب اسمبلی

داؤدخیل(نماندہ دنیا )فروری کو عوام نے ثابت کر دیا کہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے اور عمران خان کی ہر کال پر عوام لبیک کہتے ہیں اور اس کال پر عوام نے مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال کر کے ثابت کر دیا ہے کہ عوام امت مسلمہ کہ لیڈر عمران خان کے ساتھ ہیں ان خیالات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے امین اللہ خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ جعلی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے اور اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر کے پی ٹی آئی کے ورکروں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے ہیں جعلی حکومت نے بسنت کا اعلان کیا تو ہمارے لیڈر عمران خان کی تصویر والی پتنگیں دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی خود لاہور میں بسنت منا رہے ہیں جبکہ باقی پنجاب میں پابندی لگا دی یہ سب ایک ہی امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کا خوف ہے اس حکومت کی جانب سے سیکورٹی کے دعوے بھی ناکام ہو گئے اسلام آباد میں امام بارگاہ میں خود کش دھماکہ حکومتی ناکامی کا ثبوت ہے جہاں ہائی الرٹ سیکورٹی ہونے کے باوجود دھمکا ہونا حکومت اور سیکورٹی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے اس جعلی حکومت نے ملک کو تباہ کر دیا ہے غریب دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں اور حکومت عوام پر ٹیکسوں کے ڈرون حملے کر کے عوام کو تباہ کر رہے ہیں ۔داؤدخیل میں کاروباری افراد کو لاکھوں روپے کہ ٹیکس نوٹس بھیج دیے گئے ہیں جو کہ ظلم ہے شہر میں سیوریج سسٹم تباہ ہے ہر محلے کی گلیاں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں ہم نے اپنے دور حکومت میں کروڑوں روپے کے فنڈز فراہم کیے۔ لیکن افسوس کہ شہر مسائلستان بن گیا ہے انشائاللہ جلد عمران خان رہا ہونگے اور ملک پاکستان خوشحالی کی پٹری پر عمران خان کی قیادت میں گامزن ہو گا اور عوام بھی خوشحال ہو گی۔۔

 

