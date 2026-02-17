پرائیویٹ سکولوں میں ٹک شاپس پر ناقص اشیاء کی فروخت
کندیاں(نمائندہ دنیا)کندیاں اور گردونواح میں قائم سرکاری اور پرائیویٹ سکولز میں ٹک شاپس پر کھانے پینے کی انتہائی ناقص اشیاء فروخت کی جانے لگیں بچے بیمار ہونے لگے محکمہ فوڈ اتھارٹی اہلکار دفاتر تک محدود،ارباب اختیار سے کاروائی کا مطالبہ تفصیلات کے مطابق کندیاں اور گردونواح میں قائم سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں میں قائم ٹک شاپس پر بچوں کے کھانے پینے کیلئے انتہائی ناقص اور غیر معیاری اشیاء فروخت کی جارہی ہیں جن سے بچے طرح طرح کی بیماریو ں میں مبتلا ہورہے ہیں اس سلسلہ میں محکمہ فوڈ اتھارٹی میانوالی کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے اور سکولوں کو بچوں میں بیماریاں بانٹنے کی کھلی اجازت دے رکھی ہے شہریوں نے ڈی سی میانوالی اور محکمہ فوڈ اتھارٹی کے اعلیٰ حکام سے سکولوں میں قائم ٹک شاپس میں موجود اشیاء کے معیار کو چیک کرنے اور کاروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔