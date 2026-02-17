صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوباش نے 7سالہ بچے کو درندگی کا نشانہ بناڈالا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اوباش نے 7سالہ بچے کو درندگی کا نشانہ بناڈالا بتایا جاتا ہے کہ 10جنوبی میں محمد عمر نامی اوباش نے سات سالہ محمد ولد ممتاز جو کہ گلی میں کھیل رہا تھا کو چیز دلوانے کے بہانے ہمراہ لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، اور فرار ہو گیا، پولیس نے اطلاع ملنے پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔

