جعلی آفیسر بن کر مقامی وکیل سے 92لاکھ روپے ہتھیا لئے

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نوسرباز نے حساس ادارے کا جعلی آفیسر بن کر مقامی وکیل سے 92لاکھ روپے ہتھیا لئے ،بتایا جاتا ہے کہ عزیز بھٹی ٹاؤن کے حامد علی خان ایڈووکیٹ جو کہ مویشیوں کی خریدو فروخت کا کام بھی کرتا ہے کو صفور نامی شخص نے مبینہ طور پر خود کو حساس ادارے کا انسپکٹر ظاہر کر کے اسے سستے مویشی دلوانے کا جھانسہ دے کر 92لاکھ روپے وصول کئے اور بعدازاں روپو ش ہو گیا۔

 چھان بین کرنے پر معلوم ہوا کہ ملزم حساس ادارے کا ملازم نہیں، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے اس کی تلاش شروع کر دی۔

 

