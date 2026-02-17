صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قریب نامعلوم افراد کی کار پر فائرنگ،باپ بیٹا شدید زخمی

  • سرگودھا
قریب نامعلوم افراد کی کار پر فائرنگ،باپ بیٹا شدید زخمی

قریب نامعلوم افراد کی کار پر فائرنگ،باپ بیٹا شدید زخمی افتخار احمد فیملی کے ہمراہ کار میں سوار جا رہا تھا ملزمان نے فائرنگ کر دی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دھوری کے قریب نامعلوم افراد کی کار پر فائرنگ،باپ بیٹا زخمی ہوگئے  افتخار احمد فیملی کے ہمراہ کار میں سوار جا رہا تھا ،کہ ملزمان نے فائرنگ کر دی،فائرنگ کی ز د میں آ کر افتخار اور اسکا سات سالہ بیٹا عثمان زخمی ہو گیا،ملزمان موقع سے فرار، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیاگیا، پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ کا مقدمہ درج کر کے مختلف پہلوؤں سے چھان بین جاری ہے ، ملزمان کو جلد گرفتار کر لینگے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس