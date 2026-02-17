قریب نامعلوم افراد کی کار پر فائرنگ،باپ بیٹا شدید زخمی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دھوری کے قریب نامعلوم افراد کی کار پر فائرنگ،باپ بیٹا زخمی ہوگئے افتخار احمد فیملی کے ہمراہ کار میں سوار جا رہا تھا ،کہ ملزمان نے فائرنگ کر دی،فائرنگ کی ز د میں آ کر افتخار اور اسکا سات سالہ بیٹا عثمان زخمی ہو گیا،ملزمان موقع سے فرار، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیاگیا، پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ کا مقدمہ درج کر کے مختلف پہلوؤں سے چھان بین جاری ہے ، ملزمان کو جلد گرفتار کر لینگے۔