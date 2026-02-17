محکمہ زراعت مسلسل نظر انداز ، کارکردگی متاثر ہو کر رہ گئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب کی جانب سے محکمہ زراعت کو مسلسل نظر انداز کرنے سے محکمہ کی کارکردگی متاثر ہو کر رہ گئی ہے ذرائع کے مطابق عرصہ سے بھرتی نہ ہونے سے ملازمین کی شدید کمی ہو گی ہے اس وقت سرگودھا ڈویڑن محکمہ زراعت میں گریڈ ایک سے لیکر گریڈ سترہ تک کی تین سو سے زائد پوسٹیں خالی پڑی ہیں جس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے محکمہ زراعت ضلع سرگودھا 398میں سے 159 پوسٹیں خالی پڑی ہیں جس میں آئندہ جند ماہ کے دوران مزید تیس کے قریب خالی سیٹوں کا اضافہ ہو جائے ملازمین کی روز بروز بڑھتی ہوئی کمی نے محکمہ کو مفلوج کرنا شروع کردیا ہے