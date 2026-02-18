صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) غیر قانونی اسلحہ رکھنے ، اس کی نمائش کرنے اور لیکر گھومنے پر سخت پابندی، خلاف ورزی کرنیوالوں کیخلاف کاروائیوں کے دوران تھانہ لکسیاں پولیس نے ملزم انصر سے کلاشنکوف برآمد کی۔،تھانہ ساہیوال پولیس گرفتار ملزم سجن خان کے قبضہ سے رائفل ایم ایم 8 برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے۔

