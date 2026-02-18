دو افراد سے رائفلیں برآمد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) غیر قانونی اسلحہ رکھنے ، اس کی نمائش کرنے اور لیکر گھومنے پر سخت پابندی، خلاف ورزی کرنیوالوں کیخلاف کاروائیوں کے دوران تھانہ لکسیاں پولیس نے ملزم انصر سے کلاشنکوف برآمد کی۔،تھانہ ساہیوال پولیس گرفتار ملزم سجن خان کے قبضہ سے رائفل ایم ایم 8 برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے۔
غیر قانونی اسلحہ رکھنے ، اس کی نمائش کرنے اور لیکر گھومنے پر سخت پابندی، خلاف ورزی کرنیوالوں کیخلاف کاروائیوں کے دوران تھانہ لکسیاں پولیس نے ملزم انصر سے کلاشنکوف برآمد کی۔،تھانہ ساہیوال پولیس گرفتار ملزم سجن خان کے قبضہ سے رائفل ایم ایم 8 برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے۔