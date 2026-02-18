ٹریکٹر ٹرالی گہرئی کھائی میں جاگری ، ایک شخص جاں بحق ،7افرادزخمی
زخمیوں کو مزید علاج کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر کالاباغ منتقل کر دیا، دو کی حالت نازک
کالاباغ (نمائندہ دنیا ) کالاباغ کے نواحی علاقہ تبی سر میں کالاباغ آنے والی ٹریکٹر ٹرالی کو بریک فیل ہونے کی وجہ سے بڑاحادثہ۔ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیورسے بے قابوہوکرگہرئی کھائی میں جاگری جس سے 1شخص جاں بحق ،7افرادزخمی ہوگئے ۔ ایس ایچ او تھانہ کالاباغ و ایس ایچ او تھانہ بانگی خیل نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے نواحی علاقے تبی سر میں گزشتہ رات پیش آنے والے حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ سات افراد زخمی ہو گئے ۔ ریسکیو 1122 کے مطابق ٹریکٹر ٹرالی بریک ہونے سے ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔
جس کے نتیجے میں یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کے کنٹرول روم سے فوری طور پر ایمبولینس اور میڈیکل رسپانس ٹیم کو جائے وقوعہ روانہ کیا گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے دشوار گزار پہاڑی علاقے میں بروقت پہنچ کر ریسکیو اور امدادی کارروائیاں شروع کیں۔ریسکیو 1122 کی میڈیکل ٹیم نے زخمیوں کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد مزید علاج کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر کالاباغ منتقل کر دیا۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق دو زخمیوں کی حالت تشویشناک جبکہ باقی زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔
جانبحق ہونے والے کی شناخت عبداللہ اور زخمی ہونے والوں کی شناخت قیوم،موسی گل،شائستہ خان ،صابر شاہ، عبد الصمد ،کشمیر خان اور بہادر خان کے ناموں سے ہوئی ہے ۔حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد کی بڑی تعداد بھی موقع پر پہنچ گئی اور ریسکیو ٹیم کے ساتھ مل کر زخمیوں کو کھائی سے نکالنے اور انہیں ہسپتال منتقل کرنے میں مدد فراہم کی۔ حادثے کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جاں بحق ہونے والے شخص کی میت کو ضروری قانونی کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔