ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی پر ملزم گرفتار
میانوالی (نامہ نگار )تھانہ چکڑالہ پولیس کی کاروائی، ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی پر ملزم گرفتار، مقدمہ درج ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنیوالوں کیخلاف کاروائی کرتے ہوئے۔۔۔
ایس ایچ او تھانہ چکڑالہ سب انسپکٹر شاہد عزیز نے عبدالحمید ولد گل باغ سکنہ وزیرستان کو لاؤڈ اسپیکر پر اونچی آواز میں گانے لگا کر استعمال کرکے ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کررہا ہے ۔لزم کو گرفتار کرکے تھانہ چکڑالہ میں 6 پنجاب ساؤنڈ ایکٹ 2015 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے ۔