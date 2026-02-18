صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمسن لڑکی سے جنسی زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار

  • سرگودھا
کمسن لڑکی سے جنسی زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار

میانوالی (نامہ نگار )تھانہ ہرنولی سرکل پپلاں کی مشترکہ کاروائی، 7/8 سالہ کمسن لڑکی سے جنسی زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔

وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن اب نہیں کے تحت ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر خواتین و کمسن بچیوں کے خلاف جنسی زیادتی اور ہراسمنٹ جیسے جرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف میانوالی پولیس کی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ۔ملزم عمیر ولد خلیل سکنہ ہرنولی کو گرفتار کرکے پابند سلاسل کر دیا

 

