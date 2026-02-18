صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانی میں آٹھ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ، مقدمہ درج

  • سرگودھا
میانی میں آٹھ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ، مقدمہ درج

بچی حسب معمول تعلیم لیکر واپس گھر آرہی تھی، ملزم ورغلاکر ساتھ لے گیا

میانی (نامہ نگار )آٹھ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ،مقدمہ محمد جہانگیر کے خلاف درج ۔میانی کے نواحی موضع مڈھ پرگنہ کے رہائشی سید مرتضی شاہ کی آٹھ سالہ بچی (ر) کے ساتھ مبینہ زیادتی بچی حسب معمول گھر کے قریب ہی قرآن کی تعلیم لیکر واپس گھر آرہی تھی۔ تو ملزم محمد جہانگیر نے بچی کو ورغلا پھسلا کر اپنی ایک بوسیدہ حویلی میں لے جاکر زیادتی کا نشانہ بناڈالا۔ اہل خانہ کو واقعہ کا علم ہونے پر انھوں تھانہ میانی رابطہ کیا پولیس کی نگرانی میں متاثرہ بچی کا بھیرہ سے طبی معائنہ کرایا گیا ہے ۔ پولیس تھانہ میانی نے متاثرہ بچی کے ورثاء کی مدعیت میں ملزم محمد جہانگیر ولد امیر قوم تھہیم سکنہ مڈ ھ پرگنہ کے خلاف مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے

 

