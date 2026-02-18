صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سولہ سالہ لڑکے کو دوستوں نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

  • سرگودھا
سولہ سالہ لڑکے کو دوستوں نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

شاہ پور صدر(نامہ نگار) قریبی قصبہ جہان آباد میں ایک اوباش شخص نے ایک سولہ سالہ لڑکے کو بہلا پھسلا کر اپنے دوستوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے لڑکے بدفعلی کا نشانہ بنا ڈالا ، تفصیل کے مطابق مسمی احمد احسان نے رپورٹ درج کرائی کہ اس کا بیٹا شام کے وقت گھر جا رہا تھا کہ۔۔۔

ایک اوباش نوجوان مطیع اللہ نے اسے ورغلا لیا اور قریبی ڈیرہ پر لے گیا جہاں سلطان اور شیر علی پہلے سے موجود تھے جنہوں نے جان سے مارنے کی دھمکی دے کر اس کے بیٹے کی شلوار اتار دی اور پہلے سلطان نے اس کے بیٹے کے ساتھ بدفعلی کی پھر شیر علی نے بدفعلی کی ، اس دوران مطیع اللہ فون کی روشنی آن کر کے کھڑا رہا ۔، اس دوران ایک شخص حمزہ سلیم وہاں سے گزرا اور شور واویلا سن کر جائے وقوعہ پر پہنچ گیا ، جسے دیکھ کر ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ، پولیس تھانہ شاہ پور نے متعدد دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا ہے۔

 

