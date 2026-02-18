مرغوں کی لڑائی پر جواء کھیلنے والے 2 جواری گرفتار
میانوالی (نامہ نگار)تھانہ چکڑالہ پولیس کی کاروائی، مرغوں کی لڑائی پر جواء کھیلنے والے 02 جواری گرفتار، داؤ پر لگی وٹک رقم 40 ہزار روپے ، 01 عدد اصیل مرغا، 03 موبائل، 01 موٹر سائیکل برآمد، مقدمہ درج۔
ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر سماج دشمن عناصر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ چکڑالہ سب انسپکٹر شاہد عزیز اور انکی ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے مخبر کی اطلاع پر مرغوں کی لڑائی پر جواء کھیلنے والوں پر ریڈ کرکے 02 جواری جن میں محمد نعیم، سمیع اللہ کو قابو کرکے داؤ پر لگی رقم 40 ہزار روپے ، 01 عدد اصیل مرغا، 03 عدد موبائل فون، 01 عدد موٹر سائیکل قبضہ پولیس میں لیے ۔