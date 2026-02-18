ماڈل بازار میں سہولت رمضان بازار سجادیا گیا
میانوالی (نامہ نگار)وزیرا علیٰ پنجاب مر یم نواز شریف کے ویژن کے مطابق رمضان المبارک میں شہریوں کو اشیاء خوردونوش ارزاں نر خوں پر فراہم کر نے کے سلسلہ میں۔۔۔
ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی ہدایت پر ماڈل بازار میں سہولت رمضان بازار سجادیا گیا ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلمان قیوم شیخ نے رمضان سہولت بازار کادورہ کیا اور اشیاء خوردونوش کے مختلف سٹالز کا معائنہ کیا۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ سہولت رمضان بازار میں آٹا، چینی، گھی، فروٹ، گوشت اور دیگر اشیاء خوردونوش مارکیٹ کے مقابلے میں ارزاں نر خوں پر لوگوں کو فراہم کی جا ئیں گی۔