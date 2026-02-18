منشیات فروشی کیلئے مجبور کرنے پرخاوند کیخلاف مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھامیں منشیات فروشی کیلئے مجبور کرنے اور انکار پر تشدد کا نشانہ بنانے پر بیوی نے خاوند کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا، ،تفصیل کے مطابق نواحی علاقے 95شمالی کی رہائشی چھ بچوں کی ماں میمونہ بی بی نے پولیس کو درخواست دیتے ہوئے بتایا کہ اس کا خاوند رضوان آٹھ سال سے آئس کا نشہ کر رہا ہے اور منشیات فروش ہے ، جب کوئی آدمی نشہ لینے آتا ہے تو وہ مجھے اور بچوں کو مجبور کرتا ہے کہ جاؤ پکڑا کر آؤ، جب انکار کرتے ہیں تو ہمیں مار پیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ، اب تک بچوں کی پرورش اوروالدین کی عزت کی خاطر ظلم سہتی رہی۔
مگر اب برداشت سے باہر ہے آج بھی انکار پر ملزم نے سوٹے سے مجھے حملہ کر کے لہولہان کر دیا، بچو ں کو بھی ماراپیٹا،اس دوران محلے داروں نے ہماری جان بخشی کروائی ،جس پر پولیس نے خاتون کے خاوند رضوان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کامیڈیکولیگل کروا لیا گیا جس میں تشدد ثابت ہوا ہے ، جبکہ ملزم کی گرفتاری کیلئے پولیس ٹیم تشکیل دیدی ہے جلد گرفتاری عمل میں لاکر سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔