گاڑی کا رنگ تبدیل کر کے فروخت کرنے والے شخص کیخلاف جعلسازی کا مقدمہ

  • سرگودھا
گاڑی کا رنگ تبدیل کر کے فروخت کرنے والے شخص کیخلاف جعلسازی کا مقدمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواز شریف سکیم کے تحت ملنے والی گاڑی کا رنگ تبدیل اور اسے پرائیویٹ ظاہر کر کے فروخت کرنیوالے شخص کے خلاف جعلسازی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔

 بتایا جاتا ہے کہ 46جنوبی کے رہائشی مصطفی سلیمان نے فیصل آباد کے رہائشی تجمل کو ساڑھے چھ لاکھ روپے میں کیری ڈبہ فروخت کر دیا، بعدازاں علم ہوا کہ سابق دور حکومت میں نواز شریف سکیم کے تحت ملنے والے کیری ڈبے کا رنگ تبدیل کر کے اسے پرائیویٹ ظاہر کر تے ہوئے فروخت کیا گیا ہے جبکہ گاڑی کمرشل بھی ہے جس پر پولیس نے ملزم کے خلاف قانونی کاروائی شروع کر دی۔

 

