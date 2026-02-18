اشتہاری مجرموں کیخلاف کریک ڈاؤن ، قتل کے دو ملزم گرفتار
اشتہاری مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی لائی جا رہی ڈی پی او
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پولیس کا اشتہاری مجرمان کیخلاف کریک ڈاؤن جاری، قتل کے مختلف مقدمات میں مطلوب دو ملزمان گرفتار، بتایا جاتا ہے کہ تھانہ ساہی وال پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری مجرم شریف کو گرفتارکر لیا، گرفتار اشتہاری مجرم شریف نے 2023 میں دلدار نامی شخص کو ناحق قتل کیا اور روپوش ہو گیا تھا ، اسی طرح تھانہ لکسیاں کے ایس ایچ او فہد بلال نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری مجرم عثمان کو گرفتار کر لیا، جن کیخلاف باضابطہ قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، اس موقع پر ڈی پی او محمد صہیب اشرف کا کہنا ہے کہ اشتہاری مجرمان اور عادی مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی لائی جا رہی ہے جن کو قانون کی گرفت میں لا کر قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔