صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام کی خدمت پہلے سے بڑھ کر کریں گے ،عامر سلطان چیمہ

  • سرگودھا
عوام کی خدمت پہلے سے بڑھ کر کریں گے ،عامر سلطان چیمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق رکن قومی اسمبلی چوہدری عامر سلطان چیمہ نے کہا ہے کہ ہم اقتدار میں ہوں نہ ہوں ہماری عوامی خدمت کا مشن پہلے بھی جاری تھا اور اب بھی جاری رہے گا انشاء اﷲ عوام سے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں گے ہار جیت کوئی معانی نہیں رکھتی ہم نے ہمیشہ عوامی خدمت کی ہے۔۔۔

 چوہدری عامر سلطان جی نے کہا کہ ہماری سیاست 40 سال پر مشتمل ہے اور میرے والد سمیت ہمارے خاندان نے جب بھی موقع ملا عوام کی بلا امتیاز خدمت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج حلقہ میں جو ترقیاتی کام ہیں وہ میرے والد کے مرہون منت ہے انشاء اﷲ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری کوشش ہے کہ انشاء اﷲ عوام کی خدمت پہلے سے بڑھ کر کریں اس کے لیے ہم نے حلقہ میں مختلف یونین کونسلز میں اپنے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو عوامی خدمت میں مصروف ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ہماری معاونت کر رہے ہیں

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

نامکمل منصوبوں کو بر وقت مکمل کیا جائے، وزیر ہائوسنگ

مسلم لیگ ض کے انٹر اپارٹی الیکشن اعجاز الحق بلامقابلہ صدر منتخب

آئی جی اسلام آباد کی زیر صدارت آپریشنل کمانڈرز کانفرنس

راولپنڈی، سیدپور روڈ پر تجازات کیخلاف آپریشن،فٹ پاتھ صاف

ملاوٹی خوراک، 6 ماہ میں 132 مقدمات، 181 یونٹس سیل

پمز، ڈاکٹر رضوان تاج کے کنٹریکٹ میں توسیع کیلئے ایف پی ایس سی سے این او سی طلب

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق