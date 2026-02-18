عوام کی خدمت پہلے سے بڑھ کر کریں گے ،عامر سلطان چیمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق رکن قومی اسمبلی چوہدری عامر سلطان چیمہ نے کہا ہے کہ ہم اقتدار میں ہوں نہ ہوں ہماری عوامی خدمت کا مشن پہلے بھی جاری تھا اور اب بھی جاری رہے گا انشاء اﷲ عوام سے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں گے ہار جیت کوئی معانی نہیں رکھتی ہم نے ہمیشہ عوامی خدمت کی ہے۔۔۔
چوہدری عامر سلطان جی نے کہا کہ ہماری سیاست 40 سال پر مشتمل ہے اور میرے والد سمیت ہمارے خاندان نے جب بھی موقع ملا عوام کی بلا امتیاز خدمت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج حلقہ میں جو ترقیاتی کام ہیں وہ میرے والد کے مرہون منت ہے انشاء اﷲ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری کوشش ہے کہ انشاء اﷲ عوام کی خدمت پہلے سے بڑھ کر کریں اس کے لیے ہم نے حلقہ میں مختلف یونین کونسلز میں اپنے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو عوامی خدمت میں مصروف ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ہماری معاونت کر رہے ہیں