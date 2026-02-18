ناقص ہیلمٹ اب تین ہزار میں بھی نہیں مل رہا ، عبدالوہاب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) معروف سیاسی سماجی رہنما راجہ عبدالوہاب نے کہا ہے کہ حکومت نے جتنی سختی غریب ریڑھی فروشوں پر کر رکھی ہے اور موٹر سائیکل سواروں کو جو جرمانے کیے جا رہے ہیں۔۔۔
اس سے آدھی سختی غیر معیاری ہیلمٹ فروخت کرنے والوں پر کی جائے تو بہت سی قیمتی جانیں بچ سکتی ہیں۔ کیونکہ پاکستان میں اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ کل قیامت کو آنے والی ہے تو یہ کفن بھی مہنگا کر دیں لہذا اب انہیں پتہ ہے کہ ہیلمٹ کی وجہ سے چالان ہو رہے ہیں اور انہوں نے ناقص ہیلمٹ جو چالانوں سے قبل سات آٹھ سو روپے بھی مل جاتا تھا اب تین ہزار میں بھی نہیں مل رہا راجہ عبدالوہاب نے کہا کہ اگر فوری طور پر حکومت غیر معیاری اور مہنگے داموں ہیلمٹ فروخت کرنے والوں کو پکڑے تو کوئی وجہ نہیں کہ معیاری اور اچھے ہیلمٹ مارکیٹ میں سستے داموں لوگوں کو نہ ملیں۔