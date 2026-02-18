مویشی چوری اور نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث 2 رکنی گینگ گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تھانہ لکسیاں پولیس کی کاروائی، چوری، مویشی چوری اور نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث 2 رکنی گینگ گرفتار کر لیا۔۔۔
گرفتار ملزمان سرفراز اور مرید پولیس کو مویشی چوری، چوری اور نقب زنی کی وارداتوں میں مطلوب تھے جن کے قبضہ سے 2 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا ملزمان کے خلاف مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ،اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ چوروں، ڈاکوؤں اور سماج دشمن عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ان کو کیفرِ کردار تک پہنچایا جائے گا۔