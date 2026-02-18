صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریجنل پولیس سے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سیلیکٹ ہونے والے انسپکٹرز کی ملاقات

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ریجنل پولیس آفیسرمحمدشہزاد آصف خان سے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سیلیکٹ ہونے والے نئے انسپکٹرز نے ملاقات کی۔

آر پی او نے اس کامیابی پر مبارکباد دی اور کہا کہ عہدہ محض اختیارنہیں بلکہ عوام کی خدمت، انصاف کی فراہمی اورقانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کی ایک بڑی ذمہ داری ہے ۔ ایک اچھا تفتیشی ہی اچھا پولیس آفیسر ہوتا ہے محنت اور دیانت داری کو اپنا شعار بنائیں اورعوام کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ نئے سیلیکٹ ہونے والوں میں سرگودھا کے 9 ، خوشاب 2، میانوالی 8 اور بھکر کے 6 سب انسپکٹرز شامل ہیں 

 

