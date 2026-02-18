صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میں کاروباری سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ،سرگودھا چیمبر

  • سرگودھا
پاکستان میں کاروباری سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ،سرگودھا چیمبر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ۔۔۔

 ملک بھر میں ٹیکس ریکوری کے لیے ون ونڈو آپریشن کا آغاز کیا جائے ان خیالات کا اظہار سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر میاں محمد عمران نے اپنے ایک بیان میں کیا انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں کاروباری سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں جس کی وجہ سے لوگ معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہیں۔

 

