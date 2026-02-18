صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسرنے کام شروع کر دیا

  • سرگودھا
ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسرنے کام شروع کر دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر کاشف ورک نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا ہے۔

اس موقع پر ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال کے ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر نیئر عباس خان بلوچ، اے ایم ایس ڈاکٹر طارق محمود نے سی ای او ہیلتھ کے دفتر جا کر ان سے ملاقات کی اور انہیں نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ وفد نے ڈاکٹر کاشف ورک کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر کاشف ورک نے کہا کہ ضلع بھر میں عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ تمام مراکز صحت کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے گا تاکہ غریب اور مستحق مریضوں کو دہلیز پر علاج معالجے کی سہولت میسر آ سکے ۔ وفد نے سی ای او کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اے ڈی سی جی کی زیر صدارت ویمن پروٹیکشن کمیٹی کا اجلاس

مستحق خاندانوں میں رمضان نگہبان کارڈز کی تقسیم جاری

رمضان میں گرانفروشوں کیخلاف سخت کریک ڈاؤن ہوگا:ڈپٹی کمشنر

ڈپٹی کمشنر ٹو بہ کاڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ

ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر کا علی الصبح سبزی و فروٹ منڈی کا دورہ

ٹریفک پولیس کا رمضان المبارک بارے جامع پلان جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق