ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسرنے کام شروع کر دیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر کاشف ورک نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا ہے۔
اس موقع پر ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال کے ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر نیئر عباس خان بلوچ، اے ایم ایس ڈاکٹر طارق محمود نے سی ای او ہیلتھ کے دفتر جا کر ان سے ملاقات کی اور انہیں نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ وفد نے ڈاکٹر کاشف ورک کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر کاشف ورک نے کہا کہ ضلع بھر میں عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ تمام مراکز صحت کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے گا تاکہ غریب اور مستحق مریضوں کو دہلیز پر علاج معالجے کی سہولت میسر آ سکے ۔ وفد نے سی ای او کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔