امن کمیٹیوں سے ملاقاتیں شروع سرچ آپریشنز کا سلسلہ بھی تیز کر دیا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر ڈی پی او کی ہدایت پر ڈی ایس پیز نے تحصیل امن کمیٹیوں سے ملاقاتیں شروع کر کے انہیں متحرک اور سرچ آپریشنز کا سلسلہ بھی تیز کر دیاہے۔۔۔

 گزشتہ رو ز متعلقہ تھانہ کڑانہ ،فیکٹری ایریا، تھانہ صدر کے علاقوں میں متعلقہ ڈی ایس پیز کی زیر نگرانی پولیس اور قانون نافذ کرنیوالے اداروں کی جانب سے سر چ آپریشنزکے دوران درجنوں املاک جن میں ہوٹلز اور گھر شامل ہیں کی تلاشی لی گئی اور 100 سے زائد افراد کے کوائف کی تصدیق کی گئی،سر چ آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی برانچ، ایلیٹ فورس، سپیشل برانچ ،سول ڈیفنس اور حساس اداروں نے حصہ لیا۔

 

