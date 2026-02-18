آواز دو پروگرام کے تحت سیمینار ، مشن جاری رکھنے کا اعلان
علاقہ میں کم عمر بچوں کی شادیوں کی روک کے لئے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں کم عمر بچوں کی شادیوں کی روک تھام، حقوق نسواں اور بین المذاہب ہم آہنگی کے بارے آگاہی مہم کو تیز کرتے ہوئے بتایا گیا اس مشن کی تکمیل کے لئے ہر فارم پر کاوشیں جاری ہیں اور اس مشن کو عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا اس بات کا فیصلہ این آر ایس پی کے آواز دو پروگرام کے تحت چک 71 شمالی جامع مسجد امیر حمزہ اور گرجا گھر میں بین المذاھب ہم آہنگی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پروجیکٹ کوارڈینیٹر الطاف حسین،کمیونٹی فیسلیٹیٹر ملک امجد،وقار بھٹی خلیل، قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب مولانا ملک ضیاء الحق، آفس انچارج مولانا قاری عبدالرحمن، پادری سلوم، ایلڈرنذیرایڈوکیٹ بخت نصر اور دیگر نے کیا۔
اس عزم کا اظہار کیا کہ علاقہ میں کم عمر بچوں کی شادیوں کی روک تھائی مذہب کے درمیان بھائی چارے کے فروغ اور خواتین کے تمام حقوق کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی اس موقع پر تھانہ جھال چکیاں کے ایس ایچ او ذیشان سیکورٹی کے قمر اور نمائندہ خواتین کے علاؤہ معززین نے شرکت کر کے این آر ایس پی کے آواز دو پروگرام کو خوش آئندہ قرار دیا اور اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔