صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آواز دو پروگرام کے تحت سیمینار ، مشن جاری رکھنے کا اعلان

  • سرگودھا
آواز دو پروگرام کے تحت سیمینار ، مشن جاری رکھنے کا اعلان

علاقہ میں کم عمر بچوں کی شادیوں کی روک کے لئے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں کم عمر بچوں کی شادیوں کی روک تھام، حقوق نسواں اور بین المذاہب ہم آہنگی کے بارے آگاہی مہم کو تیز کرتے ہوئے بتایا گیا اس مشن کی تکمیل کے لئے ہر فارم پر کاوشیں جاری ہیں اور اس مشن کو عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا اس بات کا فیصلہ این آر ایس پی کے آواز دو پروگرام کے تحت چک 71 شمالی جامع مسجد امیر حمزہ اور گرجا گھر میں بین المذاھب ہم آہنگی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پروجیکٹ کوارڈینیٹر الطاف حسین،کمیونٹی فیسلیٹیٹر ملک امجد،وقار بھٹی خلیل، قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب مولانا ملک ضیاء الحق، آفس انچارج مولانا قاری عبدالرحمن، پادری سلوم، ایلڈرنذیرایڈوکیٹ بخت نصر اور دیگر نے کیا۔

اس عزم کا اظہار کیا کہ علاقہ میں کم عمر بچوں کی شادیوں کی روک تھائی مذہب کے درمیان بھائی چارے کے فروغ اور خواتین کے تمام حقوق کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی اس موقع پر تھانہ جھال چکیاں کے ایس ایچ او ذیشان سیکورٹی کے قمر اور نمائندہ خواتین کے علاؤہ معززین نے شرکت کر کے این آر ایس پی کے آواز دو پروگرام کو خوش آئندہ قرار دیا اور اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ریجن کو جرائم سے پاک کریں گے :آر پی او گوجرانوالہ

کامونکے :ٹائر جلانے والی فیکٹری کا زہریلا دھواں وبال جان

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس میں شجرکاری ،کچن گارڈننگ پر تقریب

لالہ موسیٰ شہرکے اندر دونوں اوورہیڈبرج ٹوٹ پھوٹ کاشکار

رمضان المبارک میں فوڈ سیفٹی کے حوالے سے ٹیمیں تشکیل

وزیرآباد میں ریڑھی بازار کا افتتاح

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق