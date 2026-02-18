صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عدالت میں حکم امتناعی کے باوجود دکانیں سیل کرنے کی کوشش

  • سرگودھا
عدالت میں حکم امتناعی کے باوجود دکانیں سیل کرنے کی کوشش

کرایہ داری کے حوالے سے عدالت میں حکم امتناعی بھی چل رہا ہے ، دکان دار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہر میں سرکاری طور پر تعمیر شدہ پنجاب شاپنگ پلازہ میں دکانیں کو سیل کرنے کے دوران مزاحمت کرنے پر دوکانداروں کی گرفتاری پر کرایہ دار ان نے ارباب اختیار سے نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ قبل ازیں 13 فروری کو دائر درخواست پر بروقت کاروائی عمل میں نہ آنے پر بلدیہ ملازمین نے دوبارہ سیل کرنے کی کوشش کی جبکہ کرایہ داری کے حوالے سے عدالت میں حکم امتناعی بھی چل رہا ہے ،مگر انتظامیہ نے عدالتی احکامات کی پروا ہ نہ کرتے ہوئے زبردستی کی کوشش کی جو ناقابل برداشت ہے جبکہ اس بارے تمام معاملات عدالت عالیہ میں اس وقت زیر سماعت ہیں۔

 

