محکمے کے اوپر محکمہ بنا کر پریشانیاں پیدا کی جا رہی ہیں،انجمن تاجران
سرگودھا سمیت ملک بھر میں کاروباری سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہو رہی ہیں صورتحال معاشی طور پر پاکستان کو مستحکم کرنے کی طرف نہیں لے کر جا رہی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی انجمن تاجران شہر ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ ہر محکمے کے اوپر محکمہ بنا کر تاجروں کے لیے پریشانیاں پیدا کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے سرگودھا سمیت ملک بھر میں کاروباری سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ھوتی جا رہی ہیں جو چھوٹے موٹے کاروبار تھے ان کو پیرا فورس اور دیگر اداروں نے تباہ کر دیا ہے جبکہ ٹیکسوں کی بھرمار کے باعث جو کاروبار باقی تھے وہ بھی بند ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو پاکستان میں کاروبار کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔
یہ صورتحال کسی بھی طرح معاشی طور پر پاکستان کو مستحکم کرنے کی طرف نہیں لے کر جا رہی ناصر محمود سہگل کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کی ضرورت ہے جب کوئی بھی ملک معاشی طور پر مستحکم ہوتا ہے تو وہ ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتا ہے مگر پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کی بجائے ان کو تباہ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے معاشی مشکلات بڑھ رہی ہیں